Thun schlägt Wil 3:0 – Ohne Rhythmus den Takt sofort gefunden Die Oberländer haben den Corona-Ausbruch im Team überstanden und überzeugten auch ohne Spielpraxis zum Auftakt der Rückrunde. Peter Berger

Dominik Schwizer (l.) jubelte mit Marco Bürki bereits nach 93 Sekunden erstmals. Foto: Claudio De Capitani/Freshfocus

Bloss zwei Testspiele hatte der FC Thun in der ersten Januarhälfte absolvieren können, dann bremste ihn Corona aus. Den Auftakt zur Rückrunde verpasste er, weil er zu wenig gesunde Spieler hatte. An einen geregelten Trainingsbetrieb war bis kurz vor der Partie gegen Wil nicht zu denken. Carlos Bernegger sagte deshalb im Vorfelde, man wisse nicht, wo man stehe. Eine erste Antwort erhielt der Trainer bereits nach eineinhalb Minuten. Dominik Schwizer brachte die Gastgeber in Führung, nachdem Sekunden zuvor Daniel Dos Santos die Latte getroffen hatte.

Der Treffer verlieh den Thunern Sicherheit. Auf den Seiten wirbelten Schwizer und Roland Ndongo. Im zentralen Mittelfeld übernahm Kenan Fatkic vor der Abwehr sofort wieder die Chefrolle. Der 24-jährige Slowene absolvierte den ersten Ernstkampf seit dem Kreuzbandriss im vergangenen April. Und vor Fatkic war Dos Santos ein ständiger Unruheherd. Der 19-jährige Youngster bereitete nach einer halben Stunde denn auch den zweiten Treffer vor. Sein Schuss vermochte Wil-Keeper Marvin Keller nicht festzuhalten, der heranpreschende Ndongo bekundete keine Mühe, den Ball einzuschieben.

Schwizers Energieanfall

Die Oberländer gestanden den St. Gallern keine gefährlichen Abschlüsse zu und kontrollierten die Begegnung. Wie schon zu Beginn setzte Schwizer auch nach der Pause das erste Ausrufezeichen. Erst setzte er entschlossen nach, lancierte nach der Balleroberung sofort den Angriff. Schliesslich belohnte er sich für seinen Energieanfall mit dem zweiten Treffer. Das 3:0 war zugleich die Vorentscheidung.

Bernegger verhalf in der Folge mit Einwechslungen weiteren Akteuren zu Spielminuten. So kam in der Schlussphase auch Zemerart Lekaj zu seinem zweiten Kurzeinsatz in der Challenge League. Der 21-jährige Stürmer hatte in der U-21 in 13 Partien sechsmal getroffen und ersetzt nun Alexander Gerndt. Auf dem Schweden ruhen nach dem Abgang von Saleh Chihadeh nach Ägypten die Hoffnungen. Akzente konnte er am Samstag aber noch keine setzen. Vielleicht hat er diese für den nächsten Donnerstag aufgehoben. Dann trifft Gerndt mit dem FC Thun im Cup-Viertelfinal auf seinen vorherigen Verein Lugano.

