Das zweite Jahr ohne Fasnacht – Ohne Pauken und Trompeten Die Guggen spielen nicht mehr, die Schnitzelbänkler dichten nur noch für sich, und die Kostüme blieben unverkauft: So geht es den Akteuren ohne Fasnacht. Simone Lippuner , Sheila Matti

Bleibt dieses Jahr in Quarantäne: Der Fasnachtsbär, 2019 an der Spitze des Kinderumzugs. Foto: Franziska Rothenbuehler

In den Fasnachtskellern ist es still, statt buntem Treiben herrscht in den Gassen grauer Winteralltag. Die Zeit der Narren fällt zum zweiten Mal ins Wasser. Statt mit Pauken und Trompeten den Winter zu vertreiben, blasen viele Guggen Trübsal, die Schnitzelbänkler suchen nach Alternativen, ihre Sprüche unters Volk zu bringen – und wer mit der Fasnacht normalerweise sein Geld verdient, hat keinen Grund mehr zum Lachen.

Die Guggenmusiker

Ein Bild aus besseren Zeiten: Die Taktsurfer an der Fasnacht in Münchenbuchsee im Jahr 2019. Foto: zvg

Sie sind um die 30 Leute, die sich ein- bis zweimal in der Woche zum Musikmachen und geselligen Zusammensein treffen. Im Normalfall. Doch statt mit ihren Freunden auf die Pauke zu hauen, leiden die Fasnächtler unter dem Corona-Blues. Mit der Fasnacht fällt für die Guggen nicht nur das wichtigste Ereignis im Jahr überhaupt weg, sondern quasi ein halbes Jahr Lebensinhalt. Und das für viele nun bereits zum zweiten Mal.