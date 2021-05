Kirche in Zeiten von Corona – «Ohne Pandemie wäre das nicht möglich gewesen» Als Feiern in der Kirche nicht möglich waren, wurden die Truberinnen und Truber erstaunlich kreativ. Pfarrer Felix Scherrer war überwältigt. Susanne Graf

Aus Angst vor dem Virus blieben viele Truberinnen und Truber den Gottesdiensten mit Pfarrer Felix Scherrer fern. Foto: Christian Pfander

«Lange war Trub ein weisser Fleck», erinnert sich Felix Scherrer an den letzten Frühling. Der Pfarrer spricht von der Karte, die zeigte, wo das Coronavirus wirkte. Seine Kirchgemeinde blieb in den ersten Monaten fast gänzlich verschont. Doch dann gab es auch im Tal am Fusse des Napfs Todesfälle, die mit Covid-19 in Verbindung standen.

«Das Virus kam näher.» Der Pfarrer berichtet von belastenden Situationen: von Beerdigungen, die hinausgeschoben werden mussten, bis die Allernächsten, die beim Abschiednehmen die Distanzregeln nicht mehr eingehalten hatten, aus der Quarantäne entlassen waren. Von Trauergesprächen, die im Kirchgemeindesaal auf Distanz stattfinden mussten. «Dabei möchte man sich in solchen Momenten doch ‹an es Ärfeli näh›», sagt der Pfarrer. «Das tat weh.»