Leserreaktionen – «Ohne hohe Impfquote werden wir ewig von Welle zu Welle reiten» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Zertifikatspflicht.

Etwa die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ist geimpft. Foto: Getty Images

Zu «Über 3000 Menschen zogen durch Bern»

Gegen Dummheit, Ignoranz und Egoismus gibt es leider noch keinen Impfstoff, gegen Covid-19 aber schon. Für mich ist es absolut unverständlich, dass trotz genügend Impfstoff noch immer nicht alle davon Gebrauch machen wollen. Die unzähligen Impfgegner, Schwurbler und Corona-Leugner haben leider immer noch nicht begriffen, dass es nicht nur um sie geht. Mit der Impfung schützen sie nämlich nicht nur sich selber, sondern gleichzeitig auch ihre Mitmenschen. Diese globale Pandemie trifft uns gleichermassen, egal ob alt oder jung. Nur gemeinsam und solidarisch schaffen wir es da raus – und zwar indem sich alle impfen lassen. Denn sonst werden wir ewig ungebremst von Welle zu Welle reiten. Es kann und darf doch einfach nicht wahr sein, dass wegen uneinsichtiger Impfverweigerern und Querdenkern die Intensivstationen, Spitäler sowie das Arzt- und Pflegepersonal unnötig überlastet sind und Operationen schon wieder verschoben werden müssen. Andrea S. Mordasini, Bern

Zu «In den Produkten steckt die Region»

Da stockt mir der Atem: Sieben Tonnen Salbe pro Jahr aus Murmelifett. Dann müssen die Murmelis ja in Massen hingerichtet werden. Beim Lesen dieses Artikels wird mir schon frühmorgens schlecht. Denn ein Pakt mit Hunderten von Jägern verheisst nichts Gutes. Also frage ich: Wie tötet man kleine Murmelis in Massen, ohne ein grausames Massaker anzurichten? Walter Pfäffli, Burgdorf

Zu «Lehrer stellen sich gegen Verschärfung der Maturprüfung»

Zwar wird unser duales Bildungssystem gerne und überall stolz vorgezeigt. Gleichzeitig stört man sich über die vergleichsweise niedere Maturitätsquote. Gehen mehr Jugendliche den einen Weg, gerät der andere Weg ins Hintertreffen. Tiefere Anforderungen für die Matura schaden unserer Gesellschaft: Einerseits entziehen sie den Lehrbetrieben begabte Leute, gleichzeitig schwächen sie den Wert einer Matura. Solange ich den Weg via Gymnasium für mein Kind unbesehen als besser wahrnehme, mache ich die Berufslehre zum Auslaufmodell. Stehen wir zur Berufslehre, anerkennen wir die Leistung von Berufsleuten auch mit der Bereitschaft, diese fair zu bezahlen. Vor allem aber: Zeigen wir den Kindern der Volksschule, was Technik ist, und fördern wir die Freude am handwerklichen Tun, so haben die Jugendlichen am Ende der obligatorischen Schulzeit eine gute Grundlage zur Richtungswahl «Gymnasium oder Berufslehre». Walter Bratschi, Herzogenbuchsee

Wenn so viele in Mathe und Deutsch scheitern, dann müsste man sich vielleicht fragen, woran das liegt. Es liegt klar daran, dass für diese zwei Fächer schlicht zu wenig Stunden angesetzt werden. In den letzten Jahren wurde der Stundenplan mit immer noch mehr Fächern aufgebläht, zulasten von Mathe und Deutsch. Das fängt schon in der Primarschule an. Da ist es schon ziemlich billig, eine Verschärfung zu verlangen. Verantwortlich sind dafür nicht die Schülerinnen und Schüler, sondern diejenigen, die ständig mit irgendwelchen idiotischen Reformen kommen. Onlinekommentar von Agnes Müller

Ich bin überrascht von dem «Old School»-Denken der Economiesuisse. Die Matur setzt auf breite Allgemeinbildung. Das heisst, man steht zu Stärken und Schwächen und muss im Durchschnitt die Anforderungen erfüllen. Alternative ist das IB-Diplom, ein internationaler Abschluss, wo eine Auswahl von weniger Fächern gemacht wird und einige davon (wie Deutsch) im höheren Niveau absolviert werden müssen. Nach meiner Meinung sind beide Ansätze gut, in den meisten Fällen bewähren sich Schüler im Berufsalltag, die ausgeglichen sind. Der absolute Mathe-Überflieger scheitert oft an Sprachen oder Sozialkompetenz. Onlinekommentar von Willi Sutter

Zum Leitartikel zur Abstimmung über die Ehe für alle: «Geben wir uns endlich das Jawort»

Mit dem Ja zur Ehe für alle hat das Parlament Unmögliches beschlossen. Die Ehe ist seit Menschengedenken eine Verbindung von Mann und Frau. Sie fusst auf drei Säulen, der emotionalen, der rechtlichen und der biologischen. Wir können die Benachteiligung eingetragener Partnerschaften beseitigen, indem wir die Rechtslage dem Eherecht annähern, aber verehelichen geht meiner Ansicht nach nicht. Ausgerechnet die schärfsten Verfechterinnen der Gleichstellung schliessen diese hier aus. Vorläufig. Frauen können Kinder kriegen, Männer nicht. Die Forderung nach Leihmutterschaft steht im Raum. Ich lehne es ab, dem Zeitgeist folgend Naturgegebenes auf den Kopf zu stellen und die Ehe ihres Sinnes zu berauben. Martin Hauswirth, Thun

