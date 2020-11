Stadtpräsident Stefan Berger muss sich der Ausmarchung nicht mehr stellen. Foto: Christian Pfander

11’900 Burgdorferinnen und Burgdorfer können am 29. November eine neue Stadtregierung und das Parlament wählen. Ganz so spannend wie vor vier Jahren ist der Kampf um die Sitze jedoch nicht. Denn Stadtpräsident Stefan Berger (SP) ist – mangels Konkurrenz – bereits in seinem Amt bestätigt worden. Seit ihrem Scheitern vor vier Jahren ist es den Bürgerlichen nicht gelungen, eine valable Gegenkandidatur aufzubauen.

Gewählt werden müssen noch sechs Mitglieder des Gemeinderates. Fünf Bisherige wollen ihr Mandat verteidigen. Frei würde damit einzig der Sitz von Annette Wisler Albrecht (SP), die wegen Amtszeitbeschränkung ausscheiden muss. Ein Mandat, um das sich drei Personen streiten. Theoretisch. Denn natürlich stehen alle sechs Sitze zur Disposition. Gewählt sind am Abend des Wahlsonntags jene sechs Kandidierenden, die am meisten Stimmen erhalten haben.