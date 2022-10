Politische Kommunikation – Ohne Filter – wie Parteien versuchen, ihre Leute direkt zu erreichen Tiktoks, Erklärvideos, Instagram oder die gute alte Website – mit vielen Mitteln versuchen die Parteien im Wahljahr, ihre Botschaften direkt bei den Wählern zu platzieren. Neuestes Beispiel: ein ambitionierter Podcast der SP. Kann das funktionieren? Alessandra Paone Philipp Loser

Aus der Holzbox direkt zu den Wählerinnen und Wählern – Setting des neuen SP-Podcasts. Screenshot: Youtube

«Nervös?» – «Ja. Du?» – «Bitzli.» – «Fängst du an?»

Zack, parat. Synchron (nicht sicher, wie absichtlich das war) drehen Mattea Meyer und Cédric Wermuth ihre Köpfe zur Kamera und beginnen in einem ernsthaften Ton zu reden. Über das Referendum der SVP zum Klimaschutzgesetz. Über das verweigerte Asyl einer geflohenen Russin. Über die Proteste im Iran.

Die Co-Spitze der SP sitzt in einer hellen Box aus Täferholz, der Tisch ist aus dem gleichen Material, die Stühle sind etwas dunkler, aber ebenfalls aus Holz (der Schreinerei-Verband wird sich noch mit einem Dankesschreiben melden), auf dem Tisch: zwei Mikrofone.

Keine Moderatorin, kein Moderator stört das Setting. Der neue Podcast mit dem Namen «Meyer:Wermuth» ist eine Sendung direkt aus der Parteizentrale der Sozialdemokraten – kein Filter steht zwischen der Botschaft und den potenziellen Wählerinnen und Wählern. Einmal in der Woche soll das Format erscheinen und die Überlegungen der SP «auf eine Art und Weise erzählen, die die Leute interessiert», wie Mattea Meyer sagt. Schon als sie sich mit Cédric Wermuth für das Präsidium beworben hatte, forderten die beiden «eigene Medien und Kommunikationskanäle», wie das Portal Persönlich.com kürzlich nachgezeichnet hat.

Wie eine normale Nachrichtenseite

«Viele Leute finden Politik unsympathisch, weil sie nicht nachvollziehen können, wie Entscheidungen zustande kommen. Mit unserem Podcast wollen wir das ändern», sagt Meyer. Es gehe um Transparenz und Verbindlichkeit.

Das sei auch der Hintergrund des «Direkt-Magazins», einer Website der SP, die seit Ende Juli Inhalte der Partei bündelt. Die Seite kommt auf den ersten (und auf den zweiten) Blick wie eine normale Nachrichten-Website daher. Erst im unteren Teil der Seite wird darauf hingewiesen, woher die Artikel kommen.

«Was wir in diesem Podcast machen, hat mit Journalismus nichts zu tun.» Mattea Meyer, SP-Co-Präsidentin

Die Co-Präsidentin der SP versteht den Podcast und die neue Website aber nicht als Kritik an den Medien – obwohl die SP-Spitze in den vergangenen Wochen und Monaten oft sehr medienkritisch unterwegs war. Journalistinnen und Journalisten müssten politische Entwicklungen kritisch einordnen und begleiten – nicht einfach politische Standpunkte wiedergeben, sagt Meyer. «Was wir in diesem Podcast machen, hat mit Journalismus nichts zu tun.»

Aber: Natürlich sei die Entwicklung im Journalismus insgesamt bedenklich. Das Zeitungssterben. Die kleinere Vielfalt. Der ökonomische Druck. Und natürlich sei man nicht immer zufrieden. Manchmal sogar richtig unzufrieden. Oft.

Der Einfluss auf den politischen Prozess

Wie sich diese Unzufriedenheit direkt auf den politischen Prozess auswirkt, hat diese Woche das neue Jahrbuch zur Qualität der Medien gezeigt, das vom Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (FÖG) der Universität Zürich herausgegeben wird. Demnach erreichen Informationsmedien immer weniger Menschen. 38 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer gelten als «news-depriviert» und lesen und hören so gut wie keine Medien mehr – ein neuer Höchststand. Dabei gibt es eine Korrelation zwischen dem Konsum von Medien und der Partizipation am politischen Prozess. Je höher der Konsum, desto eher nimmt man auch an Abstimmungen und Wahlen teil.

Könnten denn direkte Kanäle der Politik dem etwas entgegensetzen? Die Leute zurückholen? Nein, sagt Linards Udris, Mitautor der FÖG-Studie. «News-Deprivierte haben generell ein geringeres Interesse an Politik.» Um mehr Leute für den politischen Prozess zu begeistern, bräuchte es also ein starkes Grundangebot, das möglichst viele Leute interessiert – das sei die Voraussetzung, damit die Politik ihre Botschaft überhaupt platzieren könne.

Der Zeitgeist

Trotzdem setzen viele Politikerinnen und Politiker heute auf eigene Kanäle. «Das haben wir vor ein paar Jahren bei vielen Firmen gesehen, die eigene Newsrooms eingerichtet haben. Nun ist es auch in der Politik der Zeitgeist», sagt Lorenz Furrer von der PR- und Lobbyagentur Furrerhugi in Bern.

Denn so könnten gezielt eigene Themen bewirtschaftet und die eigenen «Stakeholder» bedient werden, sagt Furrer. Es sei heute nicht unbedingt schwieriger, in die Medien zu kommen, als früher. «Aber es ist viel unberechenbarer.» Etablierte (berechenbare) Strukturen in den Medien seien in den vergangenen Jahren verschwunden und mit etwas abgelöst worden, was Furrer «Praktikantenjournalismus» nennt. Ob es ein Thema, ein Vorstoss oder eine Idee in die Medien schafft: oft Zufall. Auch darum wünschen sich viele Politikerinnen und Politiker direkte Kanäle. «Das Problem dabei ist oft, dass sie nicht den genügenden Reach erreichen.»

Sprich: Es geht um die Reichweite. Die erste Ausgabe des SP-Podcasts kommt auf Youtube auf etwas über 2000 Klicks, vom «Direkt-Magazin» gibt es keine Zahlen. Ob das genügt? «Wir schauen, ob wir damit auf genügend Resonanz stossen, und sehen dann weiter», sagt Meyer.

So viele Möglichkeiten im Internet

Dass eigene Kanäle durchaus eine gewisse Resonanz hervorrufen können, dafür gibt es im Bundeshaus einige Beispiele. Der freisinnige Nationalrat Andri Silberschmidt war beispielsweise der erste Bundesparlamentarier auf Tiktok. Er habe innert kürzester Zeit viele Follower gewinnen können; gegenwärtig seien es über 13’000. Silberschmidt möchte sich aber nicht nur auf die sozialen Medien verlassen, die stark von Algorithmen abhängig seien. Deshalb verschickt er achtmal pro Jahr einen Sessionsrückblick in Form eines Videos. Inzwischen erreicht er damit rund 5000 Personen.

48’000 Follower für den Bundesrat Infos einblenden Auch die Landesregierung versucht sich in direkten Botschaften. Für die Social-Media-Strategie des Bundesrats wurden insgesamt zehn Stellen geschaffen, um die Sichtbarkeit der Dossiers der Landesregierung zu erhöhen. Dazu gehört seit kurzem auch ein Instagram-Account. Für erste Schlüsse sei es noch zu früh, sagt der Sprecher der Bundeskanzlei, Urs Bruderer. «Wir haben aber bereits 47’800 Follower. Das zeigt uns, dass dieser Account einem Bedürfnis entspricht und es ein Interesse an den Entscheiden des Bundesrats gibt.» Der Bundesrat will auf Instagram vor allem jüngere Leute ansprechen. Das scheint zu funktionieren. Gut 50 Prozent der Follower seien 18 bis 34 Jahre alt und 29 Prozent zwischen 35 und 54. Instagram sei ein Instrument, das die Behörden nutzen könnten, um die Bevölkerung zu informieren. Man habe gemerkt, dass man einen grossen Teil der Leute nicht mehr erreiche. «Deshalb müssen wir dort präsent sein, wo sich die Leute aufhalten», sagt Bruderer. Man erstelle zwar weiterhin Medienmitteilungen, die sich primär an Journalistinnen und Journalisten richten, denn die klassische Medienarbeit sei unersetzlich für eine Demokratie. Doch die sogenannte Chronistenpflicht hätten die meisten Medien schon seit vielen Jahren abgelegt. Sie hätten nicht mehr den Anspruch, alle wichtigen politischen Entscheidungen abzubilden, stattdessen werde journalistischer Mehrwert mit Analysen, Kommentaren und Erklärstücken zu ausgewählten Themen erbracht. Bruderer betont aber, dass der Bundesrat auf Instagram nur Inhalte kommuniziere. Mit Journalismus habe das nichts zu tun. «Wir können und wollen die Rolle der Medien nicht übernehmen.»



Er glaubt nicht, dass Politiker und Parteien eigene Medienformate lancierten, weil ihre Inhalte in den klassischen Medien zu wenig berücksichtigt würden. Ausserdem hätten die Zeitungen früher auch nicht eins zu eins abgedruckt, was von den Parteien gekommen sei. Vielmehr biete das Internet einfach viele Möglichkeiten, Werbung in eigener Sache zu machen – und zwar nicht nur vor den Wahlen, sondern nachhaltig. Deshalb hält er es für eine schlaue Idee der SP, ein eigenes Magazin herauszugeben und einen Podcast zu lancieren. Die FDP habe ja mit dem «Freisinn» ein ähnliches Gefäss.

15 Jahre mit Christoph Blocher

Die wohl berühmteste Direkt-Politiker-Sendung in der Schweiz wird von Matthias Ackeret moderiert. Der Chef des Medienverlags Persönlich trifft sich seit 15 Jahren einmal pro Woche mit Christoph Blocher zum Interview. Er sei soeben von zwei Personen auf der Strasse auf die Sendung angesprochen worden, erzählt Ackeret. Davon sei einer ein Ausländer gewesen – und das mitten in Zürich! «Das Format hat also seine Existenzberechtigung.»

Tatsächlich ist «Teleblocher» so erfolgreich wie nie zuvor. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs schauen im Internet rund 15’000 Userinnen und User die Sendung, bei der späteren Ausstrahlung im Schaffhauser Fernsehen, das über die Swisscom verbreitet wird, sind es noch einige 10’000 mehr. Andere Politiker wie der frühere Bundesrat Hans-Rudolf Merz, die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel oder der ehemalige britische Premierminister Gordon Brown hätten es auch mit Videointerviews versucht, jedoch ohne langfristigen Erfolg; die Sendungen seien irgendwann eingestellt worden, sagt Ackeret.

Wichtig bei solchen Formaten sei der Inhalt, sagt Ackeret. Dieser müsse insbesondere bei Politikern und Parteien weit über die Interessen des eigenen Publikums oder der eigenen Wählerschaft hinausgehen. Wenn in einem Podcast oder einem Talk nur über das eigene politische Programm gesprochen werde oder ausschliesslich Ideologien verbreitet würden, dann funktioniere das nicht.

Das sagt auch Mattea Meyer. Eine knappe halbe Stunde dauert die Premierensendung des neuen Podcasts, das Format ist ungeschnitten, in einer Aufnahme aufgenommen. «So, geschafft», sagt Meyer zum Schluss.

«Jetzt bin ich nicht mehr nervös.»

