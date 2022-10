Ausgangslage

YB geht als Tabellenleader in das Spiel auswärts beim FC Luzern. Dieser ist aktuell auf Rang 7 platziert. Und die Luzerner warten seit neun Spielen – seit dem 1. Februar 2020 – auf einen Sieg gegen die Berner. In der laufenden Meisterschaft haben die Luzerner in sieben Spielen 11 Punkte geholt. Bei Leader YB (17 Punkte) ist Cedric Itten momentan der erfolgreichste Spieler: Der Stürmer ist aktuell der Torschützenkönig der Super League (5 Tore) und auch der beste Vorlagengeber (4 Assists).