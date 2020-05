Zum Schutz des Trinkwassers – Ohne das verrufene Pflanzenschutzmittel steigen die Kosten Chlorothalonil ist verboten, Landwirt Marco Burren aus Köniz muss auf eine Alternative ausweichen. Diese ist teurer – und wirkt wohl schlechter. Stephan Künzi

Letzten Sommer erklärte Landwirt Marco Burren, warum er auf das umstrittene Chlorothalonil setzt. Nach dem Verbot muss auch er auf ein neues Pflanzenschutzmittel setzen. Foto: Nicole Philipp

Letzte Woche legte der Bund in einem Bericht dar, dass das Schweizer Grundwasser grossflächig belastet ist. Schuld sind Abbauprodukte eines Pflanzenschutzmittels, das seit den 1970er-Jahren in der Landwirtschaft weitverbreitet zum Einsatz gekommen ist, mit Blick auf neuere Forschungen aber im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Sein Name macht schon seit dem vergangenen Sommer Schlagzeilen: Chlorothalonil.