YB schreibt Millionenverlust – «Ohne Corona hätten wir erneut ein Topergebnis erzielt» Aus einem Rekordgewinn von 21 Millionen Franken wird in einem Jahr ein Verlust von 5 Millionen. Dennoch ist YB-CEO Wanja Greuel stolz. Dominic Wuillemin

Erlebt keine einfache Zeit: YB-CEO Wanja Greuel muss am Mittwoch einen Verlust von 5 Millionen Franken bekannt geben. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

YB-CEO Wanja Greuel ist hin- und hergerissen.

Am Mittwochnachmittag gibt der Club die Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 bekannt. Nach zwei Rekordjahren mit Umsätzen und Gewinnen im Bereich von 80 Millionen respektive 20 Millionen Franken resultieren diesmal Gesamteinnahmen von lediglich 49 Millionen – 33 Millionen weniger als 2019. Das führt zu einem Verlust von gut 5 Millionen Franken. Aus strahlend schwarzen sind rote Zahlen geworden.

Fast gleichzeitig gibt der Bundesrat an der Medienkonferenz in Bern bekannt, dass Proficlubs künftig einfacher an die À-fonds-perdu-Beiträge im Rahmen der Corona-Finanzhilfen kommen sollen. Sie müssen die Löhne nicht mehr zwingend senken. Für die Young Boys bedeutet das, dass sie doch noch die Unterstützungsgelder beantragen könnten.