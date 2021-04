BSV Bern im Halbfinal – Ohne Brillanz unter die ersten vier Der BSV Bern hat sich im Cup-Viertelfinal bei Wädenswil/Horgen 28:19 durchgesetzt. Den Halbfinal-Gegner kennen die Berner noch nicht. Reto Pfister

Samuel Weingartner erzielte für den BSV fünf Tore. Foto: Marcel Bieri

Mit Ruhm bekleckert hat sich der BSV Bern im Cup-Viertelfinal beim NLB-Leader Wädenswil/Horgen nicht. Am Ende setzten sich die Berner klar mit 28:19 durch und stehen damit wie erwartet im Halbfinal. Mit einem Ergebnis, das am Ende der Leistungsdifferenz zwischen einem NLA-Mittelfeldteam und einem Vertreter aus der Spitze der zweithöchsten Liga entsprach.

Den Unterschied machten die Gäste allerdings erst in den letzten 20 Minuten sichtbar, als sie in der Verteidigung entschlossener zupackten, darauf aufbauend auch das Angriffsspiel zum Laufen brachten. Und gleichzeitig auch der Gegner physisch deutlich abbaute. Für die Zürcher war es der erste Ernstkampf seit mehr als fünf Monaten; die NLB-Meisterschaft wird nach einem langen Unterbruch erst am 10. April wieder aufgenommen.

In den ersten 40 Minuten war die Darbietung des BSV Bern unbefriedigend gewesen. Wädenswil/Horgen spielte soliden Handball, spielte seine Angriffe lang aus und hatte mit diesem Rezept Erfolg. Die Berner agierten dagegen fehlerhaft und in der Abwehr zu wenig entschlossen. So lagen sie meist leicht in Rückstand. Rechtzeitig steigerten sie sich jedoch und sind noch einen Sieg von einer Finalteilnahme in der eigenen Halle entfernt. Das Endspiel findet am 8. Mai in Gümligen statt.

Nicht mit dabei waren Spielmacher Ante Kaleb und Rechtsaussen Simon Getzmann. Wegen Unsportlichkeiten im Heimspiel gegen GC Amicitia Zürich am 18. März wurde Kaleb für vier, Getzmann für drei Spiele gesperrt. Während des Spiels waren die Verfehlungen nicht sanktioniert worden. Der BSV wird gegen die Bestrafungen nicht rekurrieren, Kaleb fehlt damit bis zum Ende der NLA-Hauptrunde, Getzmann ist am 17. April gegen Wacker Thun wieder spielberechtigt.

Keine Auslosung am Donnerstag

Den Halbfinal-Gegner kennt der BSV noch nicht. Eigentlich sollte die Auslosung am Donnerstag nach dem Achtelfinal zwischen Stäfa und Endingen vorgenommen werden. Dieses Spiel wurde jedoch in der 46. Minute beim Stand von 26:24 für die Zürcher abgebrochen. Der Stäfner Lukas Maag musste schwer verletzt ins Spital transportiert werden; seine Teamkollegen sahen sich nicht mehr in der Lage, weiterzuspielen.

