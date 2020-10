Absage in Signau – Ohne Bratwurst macht Märit keinen Spass Die Organisatoren haben entschieden: Der Signau-Märit vom kommenden Donnerstag findet nun doch nicht statt. Susanne Graf

Schönschreiber Fritz Tschanz hätte gemäss Inserat im Anzeiger am Signau-Märit auch wieder gezeigt, wie schönschreiben geht. Foto: Beat Mathys

Es hätte ein Nostalgiemärit werden sollen. Oldtimer waren angekündigt. Letzte Woche teilte der Gemeinderat im Anzeiger noch mit, dass der Signau-Märit vom 29. Oktober trotz Corona stattfinden werde. Aber dann stiegen die Virusinfektionen auf ein Mass, das die kantonale Gesundheitsbehörde am Freitag zu drastischeren Sicherheitsmassnahmen greifen liess. Eine lautet: «An Märkten dürfen keine Speisen und Getränke zur Konsumation vor Ort angeboten werden.»

Drei Gründe

Am Montagabend gingen die Organisatoren in Signau deshalb noch einmal über die Bücher. Und sie entschieden – «schweren Herzens» –, wie OK-Mitglied Alfred Gerber betont: «Wir müssen den Signau-Märit absagen.» Erstens leide die Attraktivität des Anlasses stark, wenn keine Konsumation in den Gassen mehr erlaubt sei. «Ein solcher Märit lebt nicht nur von den Warenverkäufen, sondern auch von Bratwürsten und Pommes frites», sagt Gerber.