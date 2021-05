Datenstau wird immer schlimmer – Ohne 5G-Ausbau droht Handynetz bald der Kollaps Eine neue Studie zeigt, wie stark der Mobilfunk in der Schweiz tatsächlich überlastet ist. 5G könnte das Problem lösen, doch rund 2500 Antennenprojekte sind blockiert. Adrian Schmid

Fast alle sind am Handy, selbst auf der Fahrt aufs Jungfraujoch. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Eine SMS oder eine Whatsapp-Nachricht schreiben geht gerade noch. Das Video stockt aber oder friert sogar ein. Was an Orten mit grossen Menschenmengen wie dem Zürcher Hauptbahnhof öfters vorkommt, wird selbst auf dem Land zunehmend zum Problem. «Nur mit einer neuen Mobilfunkgeneration lässt sich ein mobiler Datenverkehrskollaps verhindern», sagt Politgeograf Michael Hermann. Seine Forschungsstelle Sotomo hat im Auftrag der liberalen und wirtschaftsnahen Bewegung Succè Suisse erstmals in der Schweiz das Wachstum der Mobilfunkdaten untersucht.

Die Studie dürfte die ohnehin schon heftige 5G-Debatte zusätzlich anheizen. Denn im Grundsatz bestätigt Sotomo die Befürchtungen der Telecomkonzerne, die seit einiger Zeit vor einem Kollaps warnen. Die Analyse basiert auf den Daten der Swisscom, die repräsentativ für den Schweizer Mobilfunkmarkt ist. Das sind die vier wichtigsten Befunde: