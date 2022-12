Kolumne «Das Wundern von Bern» – Oh, du mein geliebter gelenkiger Elektrobus! Der Wechsel vom Volvo-SB-Gasbus zum Elektrogelenkbus war für meinen besten Freund ein himmlisches Vergnügen. Ich verstand ihn nicht. Oder doch? Alexander Sury

Da muss was dran sein: Alle wollen in diesen Gelenkbus. Foto: BZ

Wir standen zusammen an der Haltestelle am Bahnhof und warteten auf die Ankunft des 21er-Busses aus Bremgarten. Es war elf Uhr abends am 11. Dezember, am Tag des Fahrplanwechsels. Aber das war mir in diesem Moment nicht bewusst. Wir: Das waren ich und mein ältester Freund Felix. Wir hatten einen netten Abend in einer fast leeren Pizzeria hinter uns. Ich leistete Felix noch etwas Gesellschaft, weil mein Postauto nach Wohlen später fuhr.