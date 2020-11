17 Tore je

Beide Teams sind besonders in den heimischen Liga sehr treffsicher. Sowohl Atalanta wie auch Liverpool haben in der Liga bereits 17 Tore erzielt. Die Engländer benötigten dafür sieben Spiele, die Bergamasken sogar nur sechs. Das ergibt einen Schnitt von fast drei Toren pro Spiel. Von einem 0:0 ist also wohl kaum auszugehen.