Am 3. Advent – Offene Kirche Bern lanciert digitales Lichtermeer Ab Sonntag leuchtet in der Heiliggeistkirche und in der Krippe auf dem Bahnhofplatz das Friedenslicht. Berner Kirchen rufen zu einem digitalen Lichtermeer auf.

Eine Kerze als Symbol für das Friedenslicht. (Archivbild) Foo: Keystone

Das traditionelle Lichtermeer an Heiligabend auf dem Bahnhofplatz mit über 10'000 Kerzen soll dieses Jahr online leuchten, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Ab dem 3. Advent können Fotos von Kerzen auf der Webseite der Offenen Kirche Bern hochgeladen werden.

Alle Menschen – unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltansicht – seien eingeladen, ihre Kerzenbilder hochzuladen. So solle digital aus Tausenden von Kerzenfotos und persönlichen «kleinen Lichtermeeren» ein digitaler Stern von Bethlehem entstehen. Das Hochladen des Fotos kann mit einer Spende an das SOS-Kinderdorf verbunden werden.

«Echt» brennt das Friedenslicht in der Heiliggeistkirche und in der Krippe am Bahnhofplatz. Wer will, kann seine eigene Laterne dort anzünden gehen, um das Friedenslicht zu sich nach Hause zu nehmen.

www.offene-kirche.ch/lichtermeer

sda/sih