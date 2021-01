Aktion «Wir machen auf» – Offen trotz Verbot: Berner Wirte erhalten Polizeibesuch Im Kanton Bern hat die Polizei offene Restaurants besucht und die Betreiber auf das Verbot hingewiesen. Wer sich nicht daran hält, riskiert Anzeige oder Schliessung.

Ein gedeckter Tisch in einem Restaurant. Auch im Kanton Bern öffneten manche Wirte am Montag trotz Verbots ihr Lokal. (Symbolbild) Foto: Keystone

Auch im Kanton Bern haben am Montag einige Wirte ihre Lokale trotz Verbots geöffnet. Die Polizei schaute am Vormittag bei einzelnen Restaurants vorbei, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Wann immer man Kenntnis von einem widerrechtlich offenen Restaurant oder Geschäft erhalte, suche man vor Ort das Gespräch und erinnere die Betreiber an die geltenden Vorschriften, sagte Polizeisprecher Patrick Jean. Wer sich den Vorschriften widersetze und das Lokal offen lasse, riskiere eine Anzeige oder eine Betriebsschliessung.

Die Polizei schreite ein, wenn sie im Rahmen ihrer Patrouillentätigkeit ein offenes Lokal entdecke oder wenn ihr ein solches gemeldet werde. Wie viele Polizeibesuche es bislang gegeben hat, sagte Jean nicht – ebenso wenig, wo im Kanton Bern offene Restaurants festgestellt wurden.

Die Idee der Aktion «Wir machen auf» stammt von Querdenkern aus Deutschland. Ableger gibt es in mehreren Ländern, darunter der Schweiz.

Die anonymen Organisatoren publizierten am Montag im Internet eine Zusammenstellung, wonach sich über 300 Wirte und Ladenbetreiber vor allem aus der Deutschschweiz an der Aktion beteiligen. Der Branchenverband Gastrosuisse hatte sich am Freitag von der Aktion distanziert.

ske/SDA