Loubegaffer – Ofen aus im Grissino, und der Stapi reist nach Georgien Das Ristorante Il Grissino ist nun zu. Berns Stadtpräsident diskutiert über Abwasserreinigung in Georgien. Das sind die Neuigkeiten aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Der Italo und der Ami – so nennen sich die Brüder Stevo und Nilo Nilovic im Scherz. Zweiterer hat nun sein Il Grissino zugemacht. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Waisenhausplatz hat das Il Grissino letzte Woche nach 28 Jahren geschlossen. Der Grund: Nilo Nilovic, der das Lokal führt, konnte sich mit dem Vermieter nicht über einen nötigen Umbau einigen. Übernommen wird es von Kurt Dallmaier. Dem Berner Mister McDonald’s gehören die Liegenschaften, in denen sich die Restaurants Büner im Breitenrain und das Beaulieu in der Länggasse befinden.