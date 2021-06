Erschliessung Inselareal – Gemeinderat und Bernmobil sind sich uneinig Soll das Inselspital langfristig mit einem Tram erschlossen werden oder mit einer RBS-Metro, die bis Köniz fährt? Die Haltungen gehen auseinander. Michael Bucher

Auf der Buslinie 12 zum Inselareal sollen bis 2060 grössere Doppelgelenkbusse fahren. Und danach? Foto: Christian Pfander

Wie in einer Sardinenbüchse fühle es sich zum Teil an, mit dem Bus zum Inselspital zu fahren, meinte der kantonale Bau- und Verkehrsdirektor Christoph Neuhaus (SVP) Anfang April an einem Medienanlass. Kanton und Stadt Bern präsentierten die Ergebnisse einer Zweckmässigkeitsbeurteilung zur Erschliessung des Inselareals. Wie die Strecke mittelfristig vor dem Kollaps bewahrt werden soll, darüber herrscht reihum Einigkeit: Grössere Doppelgelenkbusse auf den Linien 12 und 101 sollen für Entlastung sorgen.

Nach 2060 reicht aber auch das nicht mehr aus, so die Befürchtungen. Zwei Varianten sollen für die Zeit danach weiterverfolgt werden. Wie die kürzlich zu Ende gegangene öffentliche Mitwirkung nun zeigt, scheinen die Meinungen darüber auseinanderzugehen – und das ausgerechnet bei den zuständigen städtischen Institutionen.