Thuner Sportler in Deutschland – Oester unterbietet EM-Limite Der 22-jährige Steffisburger Robin Oester stellte bei einem Leichtathletik-Meeting in Deutschland eine persönliche Bestleistung über 800 Meter auf. pd

Robin Oester vom LV Thun unterbot über 800 Meter die Limite für die U-23-EM. Foto: PD

Beim Meeting im hessischen Pfungstadt zeigte Robin Oester vom LV Thun über 800 Meter eine starke Leistung. In 1:47,55 Minuten unterbot der 22-jährige Steffisburger die Limite für die U-23-Europameisterschaft, welche im Juli in Tallinn stattfindet, um fast eine Sekunde. Dabei lief Oester über zwei Sekunden schneller als bei seiner bisherigen persönlichen Bestleistung, welche er erst vor drei Wochen ebenfalls in Deutschland erzielt hatte.

In der europäischen Bestenliste nimmt er derzeit Rang 28 ein. Seit 2016 (Hugo Santacruz, 1:46,68) ist kein Schweizer mehr die zwei Bahnrunden so schnell gelaufen. Robin Oester hat nach mehreren Jahren bei den All Blacks Thun auf diese Sommersaison hin wieder zu seinem Stammverein LV Thun zurückgewechselt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.