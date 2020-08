Unfall in Zweisimmen – Oeschseite: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt Am Samstagabend hat sich in Oeschseite ein Verkehrsunfall ereignet: Eine Autofahrerin wollte beim Riedli wenden und stiess mit einem Motorrad zusammen.

Am Samstag kurz nach 18.05 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Verkehrsunfall in Oeschseite in der Gemeinde Zweisimmen gemeldet. Wie die Polizei schreibt, fuhr ein Auto auf der Saanenstrasse in Richtung Zweisimmen, während ein Motorradfahrer in die entgegengesetzte Richtung fuhr. In der Nähe der Verzweigung Saanenstrasse/Riedli wollte die Autolenkerin ihr Fahrzeug wenden. Dabei steiss sie mit dem herannahenden Motorrad zusammen.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurden die Beteiligten am Unfall durch Drittpersonen betreut. Der Motorradfahrer zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde zunächst mit der Ambulanz in ein nahegelegenes Spital gebracht und von dort mit der Rega verlegt. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin wurden zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht. Zwei Kinder, die sich im Auto befanden, blieben unverletzt.

Während der Unfallarbeiten wurde der Verkehr mehrheitlich wechselseitig geführt. Angehörige der Feuerwehr Zweisimmen kümmerten sich um die Verkehrsregelung. Warum es zum Unfall kam, muss noch geklärt werden; Ermittlungen wurden aufgenommen.

pd