Festival in Oberlangenegg – Oesch’s die Dritten bitten zum Tanz Für das erste Festival der Volksmusik-Familie Oesch’s die Dritten gibt es kurzfristig Zusatzplätze. Stefan Kammermann

Oesch’s die Dritten machen Stimmung, hier anlässlich des Berner Stadtfestes. Foto: Marcel Bieri

Zum 25-jährigen Bestehen lanciert die international bekannte Volksmusik-Familie Oesch’s die Dritten in ihrem Heimatdorf Oberlangenegg am 9. und 10. Juli das erste Festival unter dem Dach der Kunsteisbahn. Für das Konzert am Samstag gibt es aufgrund der grossen Nachfrage kurzfristig Zusatzplätze.