Urnengang in Walkringen – Öffentliche Gelder für eine Bschüttileitung Walkringen soll 207’500 Franken für ein Rohrsystem sprechen, über das zwei Bauern ihr Land güllen. Sonst drohe ein langer Prozess, so der Gemeinderat. Stephan Künzi

Das Bschüttisilo auf dem winterlich verschneiten Golpisberg ob Walkringen: Hier wird die Gülle gesammelt, bevor sie über ein Rohrsystem auf dem Land verteilt wird. Foto: Christian Pfander

Eine Bschüttileitung ist etwas ganz Praktisches, macht einiges an Arbeit überflüssig. Der Bauer muss nicht mehr zuerst das Druckfass füllen und dann mit dem Traktor aufs Feld tuckern. Er kann vor Ort nur noch den sogenannten Schleppschlauch an den vorhandenen Anschluss hängen – und schon geht das Güllen mit Traktor und mehrarmigem Verteilsystem los.

Das Rohrsystem hat die Bschütti dorthin gebracht, wo er sie braucht.

Zugunsten zweier Bauern

Über eine Bschüttileitung wird derzeit in Walkringen heftig diskutiert, hier und da ist sogar ein erstauntes Stirnrunzeln auszumachen. Kein Wunder: Am Wochenende stimmt die Gemeinde an der Urne darüber ab, ob sie 270’500 Franken schwergewichtig dafür lockermachen soll, dass zwei Landwirte auf dem Golpisberg ihr Land weiterhin auf diese Art düngen können.