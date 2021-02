Super-G in Garmisch – Odermatt steht erneut auf dem Podest Marco Odermatt erreicht beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen sein zweites Topresultat in dieser Disziplin. Der Sieg geht an Vincent Kriechmayr. Herbie Egli

Marco Odermatt ist rechtzeitig vor der WM in Topform. Foto: Josef Hildenbrand (Keystone)

Fährt Marco Odermatt im WM-Super-G am Dienstag so wie in den letzten beiden Rennen in dieser Disziplin, darf die Schweiz mit einer Medaille liebäugeln. In Kitzbühel Ende Januar stand der 23-jährige Nidwaldner als Zweiter auf dem Podest, nun in Garmisch-Partenkirchen ist es mit dem 3. Rang ein Treppchen tiefer.

Dass es nicht ganz noch vorne reichen würde, merkte Odermatt bereits nach seiner Fahrt mit der Startnummer 1. Er schüttelte nach der Zieldurchfahrt leicht den Kopf und sagte nach dem Rennen, dass er im oberen Streckenteil – im Vergleich zu unten – nicht die perfekte Fahrt erwischte.

Marco Odermatts Fahrt auf das Podest. Video: SRF

Vier Schweizer in den Top 10

Auch die übrigen Schweizer wussten zu überzeugen. Loïc Meillard wurde Siebter, Beat Feuz Neunter und Gino Caviezel Zehnter – zeitgleich mit dem Deutschen Romed Baumann. Meillard und Caviezel trennten nur vier Hundertstel. Zuoberst auf dem Podest stand Vincent Kriechmayr. Der Österreicher, der bereits in Kitzbühel triumphiert hatte, gewann vor seinem Landsmann Matthias Mayer.

Ginos Bruder Mauro, der Anfang Januar im Training in Garmisch schwer gestürzt war, wollte im Super-G eigentlich sein Comeback geben. Er fühlte sich aber noch nicht fit genug, weshalb es nicht dazu kam.