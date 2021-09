Hallo Herbst – Ode an den Laubbläser Ein Laubbläser macht noch keinen Herbst, schon klar. Doch bevor das alljährliche Lamentieren losgeht, sei einmal gesagt: Lieber Laubbläser, du bist gut so, wie du bist. Michael Feller

Sind all die Laubbläser-Verächter einfach nur neidisch? Foto: Adrian Moser

Er hat seinen festen Platz im Empörungskalender wie die früh wie noch nie lancierte Osterschokolade und Halloween, das als importiertes Brauchtum alle Jahre wieder verdächtig ist. Kaum färben sich die Blätter, röhrt zum ersten Mal der motorisierte Inbegriff der Tagruhestörung: der Laubbläser.

So ein Laubbläser bietet natürlich Angriffsfläche, darüber lässt sich trefflich streiten. Seit seinem Auftauchen irgendwann in den 90er-Jahren hat sich gefühlt jeder Kommentator und jede Kolumnistin einmal in Rage geschrieben. In den sozialen Medien erzürnen sich einige Kontakte jedes Jahr aufs Neue, mit einem Furor, als würde schon nur die Existenz des Geräts unsere ganze Lebensqualität mit davonpusten.