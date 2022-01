Filiale in Interlaken – Ochsner Sport macht den Laden dicht Onlineshopping und fehlende Touristen: Der Schweizer Sportartikelhändler gibt sein Geschäft auf. Hans Urfer

Bahnhofstrasse 31 in Interlaken: An diesem Standort wird die Firma Ochsner Sport ihre Filiale per 22. Januar schliessen. Foto: Hans Urfer

«Goodbye Interlaken per 22.01.2022»: Diese Aufschrift prangt seit Wochen in grossen Buchstaben an der Schaufensterauslage der Ochsner-Sport-Filiale an der Bahnhofstrasse 31 in Interlaken. «Durch die ausserordentliche Lage in den letzten zwei Jahren, die dadurch fehlenden Touristen und den auch durch Covid befeuerten Trend zum Onlineshopping haben wir unsere Umsatzziele leider nicht erreicht», antwortet Michel Hager, Verkaufsleiter von Ochsner Sport, auf die schriftliche Anfrage nach dem Grund der Ladenschliessung. Das Verkaufsgeschäft im Zentrum von Interlaken war am 28. November 2018 eröffnet worden.