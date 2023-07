Thuner Rudercrew ist am Ziel – Ocean’s 4 hat nach 43 Tagen Hawaii erreicht Über sechs Wochen kämpften vier Teilnehmende aus der Region im Pazifik gegen Wind und Wellen. Nun ist das Team Ocean’s 4 im Ziel auf der Insel Kauai angekommen. Gabriel Berger

Kurz vor der Ankunft auf der hawaiianischen Insel Kauai war für das Eintreffen der Crew Ocean’s 4 alles parat gemacht. Das Quartett nahm am härtesten Ruderrennen der Welt von Kalifornien nach Hawaii teil. Foto: PD

43 Tage, 5 Stunden und 2 Minuten: So viel Zeit benötigten Astrid Schmid, Denise Lützelschwab, Philipp Kessler und Toni Fehr vom Team Ocean’s 4 mit ihrem Boot Little Swiss Lady für die Pacific Challenge. Am 12. Juni waren die vier Teilnehmenden aus Thun und Thierachern in Monterey (Kalifornien) zum Wettkampf gestartet, den die Organisatoren als «härtestes Ruderrennen der Welt» bezeichnen; am Dienstagabend um 21.20 Uhr (MESZ) kam die Rudercrew nun auf der hawaiischen Insel Kauai an. Sie beendeten das Rennen somit auf dem 10. Gesamtrang und als 3. in der Mixed-Kategorie.