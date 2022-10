Alpkäse-Prämierung in St. Gallen – Oberwiler Hobelkäse schwingt obenaus Die Alpkäse-Prämierung an der Olma-Messe brachte vier Podestplätze aus dem Oberland hervor. Gar den ersten Platz sicherte sich der Hobelkäse von der Alp Schwalmfluh in Oberwil.

Sie holten sich mit ihrem Alpkäse von der Alp Schwalmfluh in Oberwil den ersten Preis in der Kategorie «Hobelkäse»: Martin (l.) und Monika Strähl aus Burgistein. Überreicht wurde ihnen ihr Diplom von Jury-Präsident Markus Hobi. Foto: PD/Michael Huwiler

«Die Olma-Alpkäse-Prämierung ist eine besondere Wertschätzung eines Handwerks mit Tradition», schreiben die Veranstalter in ihrer Mitteilung. Die Fachjury bewertete über 150 Alpkäse in fünf Kategorien. Die Bezeichnung «Alpkäse» dürfen nur Erzeugnisse tragen, die aus der Milch von Kühen, Ziegen oder Schafen hergestellt werden, die auf einer Alp weiden. Zudem muss der Käse im Sömmerungsgebiet verarbeitet werden. Dementsprechend besonders sei das Resultat. Am Freitag nahmen die Älplerinnen und Älpler ihre Preise und Diplome entgegen.

Unter den Podestplätzen waren auch vier Alpkäse aus dem Berner Oberland, drei davon in der Kategorie «Hobelkäse». Den ersten Platz sicherte sich der Käse von der Alp Schwalmfluh in Oberwil, von Monika und Martin Stähli aus Burgistein. Der zweite Platz ging an den Berner Hobelkäse AOP von der Oberstockenalp in Erlenbach im Simmental, von Werner und Vreni Bühler-Blum. Rang drei ging an den Berner Hobelkäse AOP von der Alp Grubenberg in Gstaad, von Martin Kriegner aus Schönried.

In der Kategorie «Hartkäse» ging zudem der dritte Platz an den Diemtigtaler Alpkäse von der Alp Hösel, von Annemarie und Andreas Brügger aus Erlenbach.

pd/ngg

