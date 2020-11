Saanen: Schliessung Oberstufe Turbach steht bevor – Oberstufenschüler sollen bald nach Gstaad Der Gemeinderat geht nicht auf die von 1166 Personen unterzeichnete Petition ein, welche die Schliessung der Oberstufenschule im Weiler Turbach hätte verhindern sollen. Bruno Petroni

Das Schulhaus Turbach: Bald sollen die Oberstufenschüler nicht mehr hier zur Schule gehen können. Sie müssen ab nächstem Schuljahr zum Schulhaus Ebnit nach Gstaad fahren. Die Unter- und Mittelstufe indes verbleiben im Turbach. Foto: BOM

Ist dies das definitive Aus für die Oberstufenschule Turbach? Der Gemeinderat von Saanen hat sich an seiner Sitzung vom Dienstagabend über die Petition für die Erhaltung der Schule Turbach inklusive Oberstufe beraten «und dabei insbesondere auch eine vom Verein pro Bäuertschule Turbach-Bissen vorgeschlagene Alternativvariante dem Gemeinderatsentscheid vom 1. September gegenübergestellt», wie die Einwohnergemeinde in ihrer Medienmitteilung schreibt.

Der Gemeinderat hat nach ausführlicher Diskussion entschieden, an seinem Entscheid, die 7. bis 9. Klasse im Turbach per Schuljahr 2021/22 zu schliessen, festzuhalten. Die 7.-, 8.- und 9.-Klässler aus Turbach und Bissen sollen künftig alle ins fünf Kilometer westlich des Turbachs befindliche Oberstufenzentrum Ebnit in Gstaad zur Schule gehen. Die bewährte Klassenorganisation in der Unter- und Mittelstufe mit Kindergarten und der 1. bis 3. Klasse in Bissen und 4. bis 6. Klasse im Turbach soll hingegen erhalten bleiben.