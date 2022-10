«Wäbere» mit neuem Chef – Oberster Wirt übernimmt Traditionsbeiz Das Restaurant Zunft zu Webern in der Berner Altstadt bekommt einen neuen Inhaber. Der umtriebige Tobias Burkhalter ist in Bern ein Branchenprimus. Claudia Salzmann

Tobias Burkhalter (53) übernimmt das Traditionslokal «Wäbere» in der Gerechtigkeitsgasse mit seiner Frau Nilgün Burkhalter. Foto: Raphael Moser

Das Restaurant Zunft zu Webern in der Gerechtigkeitsgasse steuern Gäste für Fondue chinoise, Raclette, Käsespätzli und -fondue oder jede andere Schweizer Spezialität an. Geführt wird das Lokal seit 2003 von René Schneider, seit 2013 hat er mit Martin Immenhauser einen Partner an Bord. Die beiden übergeben die Leitung nun an Tobias Burkhalter.

Der Hotelier und Gastronom erweitert damit das Portfolio, welches er mit seiner Frau Nilgün Burkhalter (46) gemeinsam führt: Es sind zwei Hotels, der Goldene Schlüssel in der Rathausgasse mit 34 Zimmern und das Hotel Sternen in Köniz mit 15 Zimmern. Zudem haben sie das Restaurant Della Casa in der Schauplatzgasse und das Fähribeizli in Muri inne. In allen wird traditionelles Essen serviert, das sei auch weiterhin der Plan in der «Wäbere», sagt Burkhalter.

Nicht operativ, aber als Teilhaber fungiert er im Restaurant Zum Goldenen Sternen in Lüscherz und im Moules Edy am Berner Helvetiaplatz. Auch das Restaurant Schmiedstube hinter dem Kornhausplatz ist seit 2012 unter Burkhalters Leitung. Jedoch gibt er dieses nächsten April ab, weil es umgebaut wird. Seit Anfang Jahr präsidiert er den Arbeitgeberverband Gastro Kanton Bern, was ihn zum obersten Beizer des Kantons macht. Das klingt nach viel Arbeit: «Ich habe den schönsten Job von allen und muss nur mein Gesicht zeigen gehen», sagt der 53-jährige Burkhalter.

Der Noch-«Wäbere»-Wirt René Schneider wird das Unternehmen per Ende Monat verlassen, um eine neue Herausforderung anzutreten. Tobias Burkhalter will während der Hochsaison im Winter wenig am Konzept ändern, wie er sagt. Alle Mitarbeitenden werden übernommen, und nach der Schliessung der Schmiedstube wird die dortige Küchenchefin Eva Forer den Herd in der «Wäbere» übernehmen.

Claudia Salzmann ist seit 2009 bei Tamedia. Im Ressort Bern schreibt sie primär über Gastronomie. Parallel studiert sie im Master Multimedia Journalismus an der HKB Bern und doziert am MAZ in Luzern. Mehr Infos @C_L_A

