Volkswirtschaft Berner Oberland – Oberland und Oberwallis spannen zusammen Mit einer Veranstaltungsreihe lancieren die Volkswirtschaft Berner Oberland und das Regions-Wirtschaftszentrum Oberwallis ein gemeinsames Weiterbildungsangebot.

Blick Richtung Wallis: Die Volkswirtschaft Berner Oberland und das Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis veranstalten einen Austausch. Foto: Bruno Petroni

Mit dem «KMU-Netzwerk Lötschberg» lanciert die Volkswirtschaft Berner Oberland gemeinsam mit dem Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis (RWO) ein neues Anlassformat. Zwischen Herbst und Frühling sind vier Veranstaltungen geplant. Die erste findet am 9. September statt und beschäftigt sich mit dem Thema «Krisenstrategien infolge Corona: Änderung Geschäftsmodell und neue Wertschöpfungsketten».

Die Reihe richtet sich an Interessierte aus beiden Regionen. «Sie können sich bei dieser Gelegenheit Inspiration holen, ein Netzwerk aufbauen und sich mit Gleichgesinnten austauschen», schreiben die Organisationen in einer Mitteilung. Die Grundlage bietet ein Fokus-Thema pro Veranstaltung, «das sich an den Bedürfnissen der KMU orientiert und einen hohen Praxisbezug aufweist».

Ein Inputreferat führt jeweils ins Thema ein. Dieses wird anschliessend anhand von konkreten Fragen in Gruppendiskussionen weiter vertieft. Zwei Veranstaltungen finden in Naters und zwei in Thun statt. Eine Teilnahme ist physisch vor Ort oder auch online möglich.

Projekt trägt Früchte

Die Veranstaltungsreihe «KMU-Netzwerk Lötschberg» ist ein konkretes Ergebnis des Projekts «Qualifizierungsplattform Regionen Oberwallis und Berner Oberland», wie aus dem Communiqué hervorgeht. Beim Projekt Qualifizierungsplattform handelt es sich um ein Projekt der Neuen Regionalpolitik, das von Bund und Kanton finanziert wird.

Ziel ist die Qualifizierung von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden in beiden Regionen mittels Weiterbildung, Vernetzung sowie Wissensaustausch. Dadurch sollen sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die Innovationskraft und das Unternehmertum gestärkt werden.

