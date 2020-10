Turnfest in Frutigen – Oberländisches Turnfest wird auf 2022 verschoben Statt nächsten Sommer soll das Oberländische Turnfest erst 2022 in Frutigen stattfinden. Die Organisatoren verschieben den Anlass Corona-bedingt.

Turnfestatmosphäre gibts in Frutigen erst 2022, statt wie geplant nächsten Sommer. Foto: freshfocus

«Unter den aktuellen Umständen halten wir es nicht für möglich, ein Turnfest durchzuführen, das unseren Ansprüchen und Wünschen gerecht würde», steht in der Mitteilung des Organisationskomitees des Oberländischen Turnfestes 2021. Das Fest hätte vom 19. bis 27. Juni 2021 unter dem Motto «Frutigland in Turnerhand» in Frutigen stattfinden sollen.

«Die Entwicklung der aktuellen Covid19-Fallzahlen und die zu erwartenden Konsequenzen in Bezug auf Planung und Durchführung liessen uns vom ursprünglichen Plan abrücken», steht im Communiqué weiter. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Das Turnfest soll stattdessen ein Jahr später stattfinden, und zwar vom 1. bis 3. Juli 2022.

«Wir wollen den Turnenden ein einmaliges Erlebnis mit spannenden Wettkämpfen und einem würdigen Fest

in unserer Berglandschaft bieten», schreibt das OK. «Mit grosser Zuversicht planen wir das Oberländische Turnfest Frutigen 2022 und freuen uns, mit den Vereinen, unseren Helfern, Sponsoren und Unterstützern das Frutigland ins Turnerland zu verwandeln.» Noch offen ist, ob 2021 ein Jugendwettkampf durchgeführt werden kann.

PD