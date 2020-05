Keine Shows wegen Corona – Oberländer Zirkus bangt um das Fortbestehen Wegen der Corona-Krise ist der Circus Harlekin auf der Allmend in Thun gestrandet. Bleibt diese Saison aus, droht dem Berner Oberländer Zirkus das Aus. Gabriela Sterchi

Wohn-, Zirkus- und Lastwagen des Circus Harlekin sind im Frühling 2020 wegen der Corona-Pandemie auf dem Parkplatz P8 in Thun gestrandet. Im Hintergrund ist die Kehrichtverbrennungsanlage der Avag zu sehen. Foto: Gabriela Sterchi

Vor gut 27 Jahren, am 1. Mai 1993, war in Wattenwil erstmals überhaupt eine Vorstellung des Circus Harlekin zu sehen. In rund drei Jahrzehnten hat sich der Name des Zirkus rund um die Co-Direktoren Pedro Pichler und Monika Aegerter in der ganzen Schweiz etabliert. Seit dem Beginn des Lockdown ist der Betrieb nun aber komplett gestoppt, und über die Hälfte der Artisten ist gezwungenermassen auf dem Parkplatz P8 auf der Thuner Allmend gestrandet. «Das Problem ist: Sie können nirgendwohin – nicht einmal zu ihren Familien in die Heimat zurück», sagt Pichler. Trotz des Ausnahmezustands können die meisten an ihren Nummern proben, doch für Artisten wie die Luftakrobaten ist es schwierig, die Choreografien ohne richtiges Equipment zu üben. Dieses hätten sie im Zelt, das in dieser Saison aber gar noch nicht aufgestellt wurde, denn die Tournee ist vorerst auf Eis gelegt. «Es ist ein trauriger Anblick», sagt Pichler.