Oberländer Thema im Grossen Rat – Inforama: Bekenntnis zum Oberländer Standort Der Oberländerrat befasste sich mit der Nutzungsstrategie Inforama. Das Kompetenzzentrum in Hondrich müsse beibehalten werden.

Das Inforama Berner Oberland in Hondrich feiert. Die Bergbauernschule präsentiert sich am Samstag mit viel Unterhaltung den Besuchern.

Foto: BOM

Die Oberländer Grossrätinnen und -räte stellen sich hinter das Inforama Hondrich, das geht aus einer Medienmitteilung des Oberländerrats hervor. Dieser hat die Geschäfte der Herbstsession, die am Montag, 4. September, beginnt, vorbesprochen.

Die Nutzungsstrategie Inforama steht zur Debatte. «Darin legen die Behörden dar, wie das Inforama weiterentwickelt werden soll», heisst es in der Mitteilung. «Der Oberländerrat liess sich mit einem Input-Referat von Michael Gysi, dem Amtsvorsteher des federführenden Amts für Landwirtschaft und Natur, über den Hintergrund und die Überlegungen in der vorgelegten Strategie informieren.»

Das Inforama erfülle «ein breites Angebot als Bildungszentrum der Landwirtschaft». Es ist aktuell noch an sieben Standorten vertreten, darunter in Hondrich bei Spiez. Je nach Standort wird ein unterschiedliches Bildungsangebot geführt, das jeweils durch ein Angebot für landwirtschaftliche Beratung ergänzt wird. Gysi habe die Vor- und Nachteile einer Fokussierung der Angebote auf drei Kompetenzzentren aufgezeigt. In dieser Variante würden vier Standorte aufgegeben, künftig würden die Angebote auf die Standorte Hondrich, Zollikofen und Ins konzentriert. Der Oberländerrat begrüsst, dass das Kompetenzzentrum im Berner Oberland in jedem Fall beibehalten werden soll.

Rückweisung möglich

Nun könne es aber sein, dass das letzte Wort für die Neuausrichtung noch nicht in der bevorstehenden Session gesprochen werde. «Dann nämlich, wenn der Grosse Rat die Vorlage an die Regierung zurückweist», schreibt der Oberländerrat. Die Finanzkommission des Grossen Rats habe unter anderem aufgrund von ungenügenden Antworten zur künftigen Nutzung der zu schliessenden Liegenschaften einen entsprechenden Antrag gestellt.

Die Grossratsmitglieder aus dem Berner Oberland sind sich aber einig, dass die in Hondrich vorgesehene Investition auch durch eine allfällige Rückweisung nicht gefährdet werden darf. Im Oberländer Standort des Inforama sei in naher Zukunft der Neubau eines Stalls zu Schulungszwecken geplant.



