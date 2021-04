Stille Wahlen – Oberländer Statthalter stehen schon fest Niemand fordert Michael Teuscher, Martin Künzi und Ariane Nottaris heraus. Die Oberländer Regierungsstatthalter werden damit in stiller Wahl bestätigt. Nik Sarbach

Das Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli befindet sich im Schloss Interlaken. Foto: Manu Friederich

Im Gegensatz zum Verwaltungskreis Thun, wo sich gleich vier Kandidaten und eine Kandidatin ums Amt des Regierungsstatthalters bewerben, bleibt der Ansturm auf die Positionen im Oberland aus: Innerhalb der Eingabefrist, die am Montagmittag verstrich, gingen keine neuen Kandidaturen ein. Die amtierenden zwei Statthalter und die Statthalterin werden daher in stiller Wahl für die Amtszeit von 2022–2025 bestätigt.

Seit 2002 im Amt

Im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen bleibt damit Michael Teuscher (SVP) im Amt, der die Funktion 2002 angetreten hatte. Damit ist er der dienstälteste Oberländer Statthalter und der einzige, der die Reform der 26 Amtsbezirke in 10 Verwaltungskreise in seiner Amtszeit miterlebt hat. Der Schritt erfolgte per Anfang 2010.