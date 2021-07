Hochwasser im Berner Oberland – Seen ausserhalb der Gefahrenbereiche Die Gewässer im Berner Oberland sind über Nacht weiter zurückgegangen. Sie befinden sich an der Grenze zu den tieferen Gefahrenbereichen. Bruno Petroni

Parat, um in See zu stechen: Das Motorschiff "Jungfrau" am Dienstagmorgen an der Anlegestelle in Interlaken. Foto: Bruno Petroni

Der Brienzersee hat am Dienstagmorgen einen Pegelstand von 564,68 Metern. Er wird also in den nächsten Stunden die zweittiefste Gefahrenstufe 2 verlassen und sinkt weiterhin linear ab. Seinen Höchststand hatte der See am Freitagabend – da lag er mit 565,20 Metern um 52 Zentimeter höher.

Der Thunersee-Wasserspiegel liegt bei 558,31 Metern; er verlässt kurzum die Gefahrenstufe 4. Höchststand am Samstagmorgen: 558,75 Meter. Bei beiden Seen ist die Abflussbilanz weiterhin günstig und stabil bei 110 (Thunersee) und 60 Kubikmeter pro Sekunde (Brienzersee).

Wie die Staatskanzlei des Kantons Bern mitteilt, entfernen die Seepolizei und das Amt für Wasser und Abfall grosse Mengen an Schwemmholz aus den Berner Seen. So wurden in den vergangenen zwei Wochen über 4000 Kubikmeter Treibholz entnommen.

Ab heute 9 Uhr verkehren die Kursschiffe auf dem Brienzersee wieder. Auf dem Thunersee dauert es bis zur Wiederaufnahme des Betriebs bis zum Mittwoch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.