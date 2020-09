Denkmalpflegepreis – Oberländer Preisgewinner wurden geehrt Das Stuckihaus in Reichenbach und das Schwimmbad Gruebi in Adelboden sind die Gewinner des kantonalen Denkmalpflegepreises 2020. Nun wurden die Urkunden überreicht. pd/jss

Hauptpreis für die respektvolle Behandlung eines Baudenkmals: Das Stuckihaus in Reichenbach. Foto: PD

Der diesjährige Denkmalpflegepreis wurde an Jonathan Jaggi überreicht – vor der prächtigen Kulisse des Stuckihauses in Reichenbach. Wie die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion in einer aktuellen Meldung schreibt, fand die Verleihung wegen der Corona-Krise Ende August in kleinem Rahmen statt.

Der Denkmalpflegepreis 2020 geht an Jonathan Jaggi für «die sorgfältige und durchdachte Art und Weise, wie er die Restaurierung des ehemaligen Bauernhauses anging». Foto: PD

Während dieser Hauptpreis «die respektvolle Behandlung eines Baudenkmals mit Alltagsnutzung» würdigt, richtet der Spezialpreis der Fachkommission für Denkmalpflege das Augenmerk auf die beispielhafte Restaurierung eines aussergewöhnlichen Baudenkmals. In diesem Jahr ging der Spezialpreis an die Interessengemeinschaft Schwimmbad Gruebi in Adelboden. Auch diese Urkunde sei den Preisträgerinnen und Preisträgern direkt vor Ort übergeben worden – am letzten Tag der Badesaison im «Gruebi».

Preisverleihung in Adelboden – das Schwimmbad Gruebi. Foto: PD

Da in diesem Jahr keine öffentlichen Führungen zu den prämierten Bauten stattfinden können, lohnt sich laut Mitteilung des Kantons ein digitaler Besuch. In Reichenbach führt Preisträger Jonathan Jaggi durch das Stuckihaus. Ende September 2020 folgt das Videoporträt des Schwimmbads Gruebi.

Informationen: www.be.ch/denkmalpflege