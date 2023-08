Oberländer Malerin – Hotelierstochter vom Bödeli machte sich auch im Ausland einen Namen Eine Krankheit seit Jugendjahren machte Klara Cécile Borter aus Interlaken zu einer aufmerksamen Beobachterin. 75 Jahre nach ihrem Tod faszinieren ihre Kunstwerke immer noch. Hans Heimann

«Nachbarinnen» (Öl auf Leinwand), nennt Klara Borter dieses Gemälde von 1913. In ihren autobiografischen Notizen schreibt sie, dass dieses Gemälde für sie als eines der wichtigsten Werke ihres Schaffens gilt. Foto: Christian Helmle

Kurz war die Mitteilung unter der Rubrik Totentafel im «Oberländer Tagblatt» im August 1948: «In Meiringen verschied Fräulein Klara Borter, Tochter der bekannten Hoteliersfamilie in Interlaken und Schwester des derzeitigen Besitzers des Palace Hotels in Wengen.» Mit einem weiteren Satz fand ihr künstlerisches Schaffen Erwähnung: «Die Verstorbene war eine bekannte Kunstmalerin und mit ihren Werken öfters an Ausstellungen vertreten, wo ihre Kunst immer wieder Anklang fand.»