Speed-Meisterschaften Nachwuchs – Oberländer gewannen drei Goldmedaillen In Zinal fanden die Speed-Schweizer-Meisterschaften des Schweizer Skinachwuchses statt.

Livio Hiltbrand fuhr in der alpinen Kombination auf den ersten Rang. Foto: PD / RK-Photography



Am Wochenende wurden die Junioren-Schweizer-Meister 2021 in der Abfahrt gekürt. Dabei holten Franjo von Allmen (C-Kader, SC Boltigen) in U-21 und Livio Hiltbrand (NLZ, SC Weissenburg) in U-18 verdient Silber. BOSV-Junior Niklas Trummer (SC Adelboden, Jg. 2004) verpasste Bronze um winzige 0,05 Sekunden.

24 Stunden nach dem Silbererfolg in der Abfahrt schlug das Simmentaler-Duo von Allmen / Hiltbrand in der alpinen Kombination mit Doppelgold zu. Mit über zwei Sekunden Vorsprung distanzierte von Allmen seine Konkurrenz in der Kategorie U-21. Hiltbrands Form verwies im Slalom alle seine Mitstreiter auf die Plätze hinter ihm.

Gold auch für die Damen

Danach waren in Zinal die Damen gefragt. Michelle Hurni (NLZ, SC Matten) zeigte bereits im Training mit guten Zeiten ihre Ambitionen auf eine mögliche Medaille. Im Rennen konnte Hurni ihr Potenzial erneut abrufen und wurde mit einer Sekunde Vorsprung verdient Junioren-Schweizer-Meisterin U-18 in der Abfahrt.

Michelle Hurni konnte ihr Potenzial wie schon im Training perfekt abrufen und wurde Junioren-Schweizer-Meisterin in der Abfahrt. Foto: PD / RK-Photography

In der alpinen Kombination brillierte die Schönriederin Chiara Lanz vom BOSV-Juniorenkader mit einem ausgezeichneten 4. Schlussrang. Nadja Bircher (NLZ, SC Adelboden) klassierte sich auf Rang 7. Im Super-G fuhren gar drei Berner Oberländerinnen in die Top-10: Michelle Hurni wurde Fünfte, gefolgt von Chiara Lanz und Nadja Bircher auf den Rängen sieben und acht.

pd/aka