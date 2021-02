Gehen diesen Sommer am Seaside Festival wieder die Hände in die Höhe wie hier beim Auftritt von Stefanie Heinzmann?

Wie zuversichtlich sind Sie heute, dass am 3./4. September das vierte Seaside Festival stattfinden wird?

Philippe Cornu: Es ist so schwierig wie noch nie, sich ein Bild über die Lage zu machen, die sich quasi täglich ändert. Das Wort Planungsunsicherheit geht einem schon an die Nieren. Im Moment fehlen uns die Grundlagen, um Entscheide fällen zu können. Wir tun aber alles dafür, dass wir alle wieder unter sicheren Bedingungen Festivals besuchen können. Hierfür sind wir seit Monaten in den Planungen und Vorbereitungen.