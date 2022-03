Geschäftsjahr der BBO – Oberländer Bank weiter auf Erfolgskurs Das herausfordernde zweite Corona-Jahr hat die BBO Bank Brienz Oberhasli AG erfolgreich gemeistert. Der Neubau Tracht an der Hauptstrasse ist seit August vermietet. Monika Hartig

Die Leitung der BBO Bank Brienz Oberhasli AG ist mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden (v.l.): Bankleiter Gerold Baumgartner, Stefan Fuchs, Mitglied Bankleitung und Leiter Vertrieb, und Bankleiter Stellvertreter und Leiter Dienste Thomas Mäder. Foto: Monika Hartig

«Unser Jahresergebnis 2021 ist ein Grund zur Freude. Wir sind gewachsen, konnten unsere Substanz stärken und unsere Ziele teils sogar übertreffen», bilanzierte BBO-Bankleiter Gerold Baumgartner an der Medieninfo am Montag. Gründe für den Erfolg in einem herausfordernden Marktumfeld sieht Baumgartner etwa in der Strategie, die die Bank seit Jahren konsequent verfolge: «Wir bauen auf Solidität, Zuverlässigkeit, den Mehrwert für unsere Aktionäre, und wir glauben an die Zukunft unserer Region.»

Neubau wirkt sich positiv aus