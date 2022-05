Versammlung AGVS-Sektion – Oberländer Autobranche stellt die Weichen neu Erfolg und Sorgen waren Thema an der Mitgliederversammlung der Sektion Oberland des Autogewerbeverbandes Schweiz. Guido Lauper

Wechsel im Vorstand der Sektion Berner Oberland des AGVS (von links): Martin Wildhaber gibt das Präsidium an Marco Frozza weiter und Stefan Gasser sein Amt an Michael Maurer. Foto: Guido Lauper

Die bekannten Lieferengpässe in der Autobranche versteht die Sektion Oberland des Schweizer Autogewerbeverbandes AGVS als Herausforderung. Das war eines der Themen an der Hauptversammlung im Hotel Seaside in Spiez. So richtet der Verband das Augenmerk auf die Rekrutierung des Nachwuchses und engagiert sich deshalb aktiv in der Nachwuchsförderung. Dies sei nötig, damit dem Gewerbe auch zukünftig genügend Fachkräfte zur Verfügung stünden.