6. Lauberhorn Run in Wengen – Oberländer auf den Ehrenplätzen Die 6. Austragung des Lauberhorn Run stand in der Gunst von Petrus: Bei Traumwetter absolvierten 364 Ausdauersportler den extremen Berglauf erfolgreich. Bruno Petroni

Breit und hart wie eine Autobahn – bloss einiges steiler: Kopf runter und los hinauf in Richtung Haneggschuss. Foto: Bruno Petroni

Langsam, aber sicher mausert sich der Lauberhorn Run, der Berglauf für «ein klein bisschen Verrückte», zu einer international beachteten Veranstaltung. Für die knapp 400 Läuferinnen und Läufer aus 13 Nationen gab es am Sonntagmorgen in Innerwengen nur eins: Vollgas! Und zwar in die verkehrte Richtung, als man es von den legendären Lauberhornrennen her gewohnt ist.