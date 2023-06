Raserdelikt in Lyss – Mit 220 km/h in die Kurve – und jetzt ins Gefängnis Der Mann verursachte 2017 in Lyss einen Verkehrsunfall mit Schwerverletzten. Das Obergericht hätte seine Strafe erhöhen wollen, konnte aber nicht. Hannah Frei (Bieler Tagblatt)

Kurz nach der Ausfahrt Lyss-Nord soll der Fahrer auf 220 Kilometer pro Stunde beschleunigt haben. Archivfoto: Peter Samuel Jaggi

Den Beschuldigten habe es beim Unfall fast am härtesten getroffen, sagt Verfahrensleiterin Stefanie Pfänder Baumann am Obergericht. Er sass am Steuer des BMW-Cabriolets, das auf der A6 in der scharfen Linkskurve neben der Lysser Kartbahn von der Strasse abkam und sich mehrfach überschlug. Neben der langen Narbe an seinem Kopf sind ihm Gedächtnislücken geblieben.