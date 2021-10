Nächste Runde im Betrugsfall – Obergericht bietet Franz A. Zölch im Februar auf Am 25. Februar 2022 muss sich der verurteilte Betrüger Franz A. Zölch vor dem obersten Berner Gericht verantworten. Er hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt. Stefan von Bergen

Wird Franz A. Zölch vor dem Obergericht persönlich antreten? Bei der Vorinstanz liess er sich jeweils krankschreiben. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Fall des einst renommierten Juristen, Bernburgers, Brigadiers und Sportfunktionärs Franz A. Zölch (72) geht in eine weitere Runde. Wie die bernische Generalstaatsanwaltschaft auf Anfrage bestätigt, muss sich Zölch am 25. Februar 2022 vor dem Obergericht des Kantons Bern verantworten. Die Strafabteilung des Regionalgerichts Bern-Mittelland hatte ihn am 16. März wegen gewerbsmässigen Betrugs zu 30 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Zölchs Anwalt Martin Gärtl erklärte darauf, dass sein Mandant gegen das Urteil des Regionalgerichts Berufung anmelde. «Franz A. Zölch will so im weiteren Verlauf des Prozesses alle seine Rechte wahren», begründete Gärtl den Weiterzug an die übergeordnete Gerichtsinstanz.