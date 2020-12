Die Schulden werden steigen – Oberdiessbach rechnet mit einem Minus Die Gemeinde will in den kommenden Jahren viel investieren – vor allem in zusätzlichen Schulraum. Janine Zürcher

Oberdiessbach budgetiert fürs nächste Jahr einen Aufwandüberschuss. Foto: Patric Spahni

«Eine zuverlässige Prognose für die nächsten Jahre ist praktisch unmöglich», sagte Gemeinderat Roger Wisler (FDP) an der Gemeindeversammlung von Oberdiessbach am Montagabend. Wisler präsentierte das Budget 2021 und den Finanzplan 2021–2025. Er verwies auf die massiven Veränderungen durch die Corona-Pandemie, die auch an Oberdiessbach nicht spurlos vorbeigehen.

Das Budget des kommenden Jahres war denn auch das einzige Traktandum, über das die 43 Stimmberechtigten in der Aula des Sekundarschulhauses zu beschliessen hatten.

«Wir planen antizyklisch und investieren weiter. Auch, um das lokale Gewerbe zu unterstützen.» Roger Wisler (FDP), Finanzvorsteher

Kommende Investitionen, etwa im Zusammenhang mit der Schulraumplanung, belasten die Gemeinde finanziell. «Im Durchschnitt werden von 2021 bis 2025 jährlich 1,3 Millionen Franken investiert», erklärte Wisler bei der Präsentation des Finanzplans. Der Bilanzüberschuss der Gemeinde sinkt in dieser Zeit von heute 7,7 Millionen Franken auf 4,1 Millionen Franken.

Ab 2022, so Wisler, würden die liquiden Mittel der Gemeinde voraussichtlich nicht mehr ausreichen: Die Schulden werden steigen. Eine Steuererhöhung sei im Finanzplan aber nicht enthalten, der Steuerfuss bleibt bei 1,54 Einheiten.

Keine Diskussion ums Budget

Für 2021 rechnet die Gemeinde mit einem Gesamtaufwand von 21,2 Millionen Franken. Vorgesehen ist ein Aufwandüberschuss von 761’500 Franken. Zum Vergleich: Das für 2020 budgetierte Minus betrug 343’300 Franken.

Investiert wird 2021 hauptsächlich in Strassensanierungen und in die Schulgebäude sowie die Schulinformatik (ICT). Insgesamt will die Gemeinde im nächsten Jahr 2,3 Millionen Franken ausgeben. «Wir planen antizyklisch und investieren weiter. Auch, um das lokale Gewerbe zu unterstützen», sagte Roger Wisler. Die Stimmberechtigten nahmen das Budget diskussionslos an.

Vogt-Unterlagen liegen beim Kanton

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» informierte Gemeindepräsident Niklaus Hadorn (SVP) unter anderem darüber, dass die Einspracheverhandlungen mit der Firma Vogt stattgefunden haben. Die Feuerwehrauto-Herstellerin hatte im letzten Moment gegen die Umzonung des südlichen Teil ihres Firmenareals Einsprache erhoben. Laut Hadorn liegt das Geschäft zurzeit zur Prüfung beim Kanton.

Die Gemeinde wird im kommenden Jahr ein Elektroauto anschaffen.

Gemeindeschreiber Oliver Zbinden informierte, dass Oberdiessbach im kommenden Jahr ein Elektroauto anschaffen wird, das alle Bürger über eine Onlineplattform buchen und nutzen können. Das sogenannte E-Drive Carsharing ist ein Angebot der Landi.

Die letzten 45 Minuten der Gemeindeversammlung war zahlreichen Ehrungen und Abgängen von Mitarbeitenden und in der Gemeinde engagierten Personen gewidmet. Auch im Gemeinderat kommt es zum Wechsel: Finanzvorsteher Roger Wisler tritt per Ende Januar 2021 nach sieben Jahren ab. Seine Nachfolge ist noch nicht geklärt.

Auch Hanspeter Schmutz (EVP), Vorsteher des Ressorts Soziales, verlässt den Rat per 31. Dezember nach zehn Jahren. Seine Nachfolgerin Jasmine Hari war ebenfalls vor Ort und wurde von Niklaus Hadorn begrüsst.