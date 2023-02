Dorfposse im Oberaargau – Oberbipp rätselt über den Verbleib des Rössli-Brunnens Am alten Ort klafft eine Lücke, und am neuen Ort klafft eine Lücke – vom Trog des Rössli-Brunnens fehlt jede Spur. Stephan Künzi

Rot-weisse Baulatten füllen die Lücke notdürftig aus: Am alten Standort steht vom Rössli-Brunnen nur noch der Brunnstock. Der Trog ist weg. Foto: Beat Mathys

Es war einmal ein Brunnen, der plätscherte ruhig vor sich hin. Oberbipp hiess das Dorf, in dem er stand, und Rössli die Wirtschaft, zu der er irgendwie gehörte. Jahraus, jahrein erfreute das Geräusch des fliessenden Wassers die Leute, die an ihm vorbeigingen. Und manch einer war an einem heissen Sommertag froh, hier einen Stopp einlegen und an der Röhre den Durst stillen zu können.