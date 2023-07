So bunt ist das Oberland – Oben geben, unten nehmen Heute erzählt der Zottige Klappertopf aus seinem Leben. Im Alpengarten auf der Schynigen Platte wird er gehegt und gepflegt. Ansonsten hat er es schwer im Oberland. Sibylle Hunziker

Heute erzählt der Zottige Klappertopf (Rhinanthus alectorolophus) aus seinem Leben. Foto: Sibylle Hunziker

Rhinanthus alectorolophus: «So bunt treibts das Berner Oberland» – ein schöner Titel für eine Sommerserie. Aber warum kommt man dabei auf mich? – Ach so, einfach ein bisschen erzählen, was ich so treibe den ganzen Tag? Also.