Podcast «USA: Entscheidung 2020» – Obama steigt mit in den Ring Die Abneigung zwischen Trump und Obama ist in einen offenen Streit eskaliert. Willkommen zu einer weiteren Folge von «Entscheidung 2020». Christof Münger und Martin Kilian

«Viele von ihnen geben nicht einmal vor, das Sagen zu haben»: Ex-Präsident Barack Obama kritisiert die Verantwortlichen der Regierung Trump wegen ihrer Politik in der Corona-Krise. Foto: Reuters

In Washington macht ein neues Wort die Runde: «Obamagate». Und wer hats erfunden? Donald Trump natürlich. In Anlehnung an Richard Nixons Watergate unterstellt er der Regierung Obama strafbare Handlungen. Nun aber hat Barack Obama reagiert und Trumps Umgang mit der Corona-Krise bemängelt.

Dass sich Präsidenten und Ex-Präsidenten gegenseitig kritisieren, ist unüblich. Im Gegenteil: Im exklusiven Club der US-Präsidenten ist man sich eigentlich wohl gesonnen. Auch wenn man nicht derselben Partei angehört. So sind heute Obama und sein Vorgänger George W. Bush freundschaftlich miteinander verbunden, obwohl sie politisch gegensätzliche Positionen vertraten. Dagegen eskaliert gerade der Konflikt zwischen Trump und Obama.

Weshalb, und was das für den Wahlkampf bedeutet, darüber diskutieren Christof Münger und Martin Kilian in einer weiteren Folge des Tamedia-Podcasts «Entscheidung 2020».