Pandemie-Phänomen Dognapping – Obacht, Hundediebe! Manche Hunde leben gefährlich, seit sich ihr Wert in der Pandemie vervielfacht hat. Die berühmtesten Opfer: Lady Gagas Bulldoggen. Tina Huber

Auch Superstars sind vor Kidnappern nicht geschützt: Lady Gaga mit ihrer Französischen Bulldogge Asia. Immerhin: Asia konnte beim Überfall fliehen, ihre beiden Hundekollegen wurden entführt. Foto: Dukas

Es muss eine dramatische Szene gewesen sein, die sich Anfang Jahr in Los Angeles abspielte: Zwei bewaffnete Männer springen aus einem Auto, verletzen ihr wehrloses Opfer durch einen Schuss in die Brust, flüchten mit der Beute. Könnte aus einem Bankräuber-Film stammen. Bloss ging es hier nicht um Geldnoten, sondern um Hunde. Konkret um die beiden Französischen Bulldoggen von Popstar Lady Gaga; sie flanierten gerade mit ihrem Dogsitter am Sunset Boulevard, als sie ihm entrissen wurden (ein drittes Tier konnte entwischen).

Zwar wussten die Diebe offenbar nicht, dass sie gerade die wohl wertvollsten Bulldoggen Hollywoods in ihre Gewalt brachten, aber natürlich ging es auch hier um Geld: Das Motiv für den Raub sei, mutmassten die Ermittler, der Wert der Bulldoggen gewesen, der bis zu mehreren Tausend Dollar betrage.