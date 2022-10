Nach Explosion in Bigenthal – Ob schuldig oder nicht – Hallenbesitzer muss zahlen Ein Firmeninhaber wehrte sich bis vor Verwaltungsgericht. Er wollte die Kosten für eine Ölwehr im Biglenbach nicht übernehmen. Susanne Graf

Im Sommer 2018 wurde die Gewerbehalle der W. Stalder AG nach einer Explosion im Bereich von Heizungsraum und Schnitzellager komplett zerstört. Foto: Urs Baumann

Walter Stalder ist sauer. Er findet, die Behörden hätten ihm seit jenem Unglückstag übel mitgespielt. Am 27. Juli 2018 flog ein grosser Teil seines Gewerbeparks in Bigenthal buchstäblich in die Luft. Die Halle wurde nach einer Explosion komplett zerstört. Darin war Stalders Firma, die W. Stalder AG mit ihren Transportfahrzeugen und Baumaschinen, zu Hause. Zudem waren eine Gärtnerei und eine Schreinerei eingemietet.